Sobotnia rywalizacja rozpocznie się również o godz. 9.30, od spotkania liderek obydwu zespołów, czyli Linette i Rybakiny. Potem zagrają Falkowska z Putincewą.

Jeśli wynik będzie remisowy, to dojdzie do meczu deblowego, do którego kapitanowie obu zespołów wytypowali: Falkowską w parze z Alicją Rosolską oraz duet Anna Danilina i Gozal Ainitdinowa.

Kontuzje z gry w reprezentacji Polski wyeliminowały liderkę rankingu Igę Świątek i Magdalenę Fręch.

Stawką dwudniowej rywalizacji jest miejsce w listopadowym BJKC Finals, w którym o trofeum będzie walczyć 12 najlepszych drużyn świata.