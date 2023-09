Sentymentów nie było. Choć Iga Świątek i Kaja Juvan na co dzień się przyjaźnią, to na korcie Polka nie miała litości dla rywali. W 3. rundzie wielkoszlemowego US Open pokonała słoweńską tenisistkę 6:, 6:1. Spotkanie trwało zaledwie 49 minut.

Kolejną rywalką broniącej tytułu Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 20. Łotyszka Jelena Ostapenko, albo Amerykanka Bernarda Pera. Reklama Wynik meczu 3. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Kaja Juvan (Słowenia) 6:0, 6:1 Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję