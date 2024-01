Indian Wells to największy łączony turniej typu Masters 1000 dla kobiet (WTA) i mężczyzn (ATP) oraz piąty największy na świecie, zaraz po czterech wielkoszlemowych. Zmagania odbywają się na 29 kortach.

Budżet na premię wzrósł o ok. 1,4 miliona dolarów

W parze z prestiżem idą też nagrody pieniężne. W 2023 roku łączna pula wyniosła 17,6 miliona dolarów, równo po 8,8 mln na oba turnieje.

Nowy budżet na premię oznacza więc wzrost o ok. 1,4 miliona dolarów w porównaniu z ubiegłym rokiem, przy czym większość dodatkowych pieniędzy trafi do graczy singlowych rywalizujących w kwalifikacjach do drugiej rundy.

Co sezon oceniamy każdy aspekt naszego wydarzenia – od nagród pieniężnych, poprzez harmonogram, po udogodnienia i obiekty, aby zapewnić uczestnikom i fanom wrażenia na najwyższym poziomie – powiedział Steve Christian, dyrektor generalny BNP Paribas Open, oficjalnego tytułu turnieju.

Jesteśmy dumni, że w tym roku przeznaczyliśmy rekordową kwotę nagród pieniężnych i bardzo koncentrujemy się na wynagradzaniu wszystkich graczy biorących udział w turnieju BNP Paribas Open - dodał.

Tytułów bronią Rybakina i Alcaraz

Nastąpią również zmiany w harmonogramie imprezy - wszystkie ćwierćfinały kobiet i mężczyzn mają odbyć się jednego dnia.

Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w dniach 6–17 marca. Tytułów będą bronić Hiszpan Carlos Alcaraz i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.

Właścicielem corocznej imprezy na pustyni w południowej Kalifornii w pobliżu Palm Springs jest miliarder Larry Ellison, będący też właścicielem Indian Wells Tennis Garden.

W ubiegłym miesiącu zawodnicy po raz dziewiąty z rzędu uznali zawody za Turniej Roku ATP Masters i WTA 1000, a w edycji 2023 wzięło udział ponad 450 tysięcy fanów.