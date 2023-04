Pierwszy wyścig gospodarze wygrali 4:2. Bieg wygrał Szymon Woźniak, za nim przyjechał Fredrik Jakobsen przed Martinem Vaculikiem, a stawkę zamknął Gleb Czugunow. Bieg juniorów zakończył się remisem. Po dobrym starcie pierwszy metę minął Kacper Pludra zostawiając za plecami Oskara Palucha i Mateusza Bartkowiaka. Ostatni był Kacper Łobodziński.

Trzeci bieg również zakończył się podziałem punktów. Tym razem zwyciężył Nicki Pedersen, a kolejne miejsca zajęli Wiktor Jasiński i Anders Thomsen, który dopiero pod koniec ścigania wyprzedził Maxa Fricke. Pierwszą serię zakończyła wygrana Stali 4:2; w swoim ligowym debiucie w barwach gorzowskiej drużyny „trójkę” wywalczył Oskar Fajfer.

Po pierwszej kosmetyce toru pecha miał Norbert Krakowiak, którego maszyna zdefektowała na starcie. Na wysokości zadania stanął jednak Czugunow, który był szybszy od Vaculika i Jasińskiego, dzięki czemu gospodarze nie powiększyli swej przewagi. Bieg szósty nie zmienił układu sił, gdyż zakończył się wynikiem 3:3.

W następnym Stal była bliska pierwszego kompletu punktów. Przez ponad trzy okrążenia na czele jechali Woźniak i Fajfer, ale pod koniec ostatniego kółka ten drugi dał się wyprzedzić Pedersenowi. Bez punków zjechał z toru Łobodziński. Przewaga Stali Gorzów wzrosła do sześciu punktów – było 24:18.

Kolejna przerwa na prace torowe nie zmieniła obrazu rywalizacji. W ósmej gonitwie było 4:2. Wygrał Thomsen, drugi był Czugunow, a punkt wywalczył Paluch, za którym do mety dojechał Krakowiak. Chwilę później Stal zrobiła jeszcze większy krok ku zwycięstwu meczowemu. Woźniak z Fejferem pokonali 5:1 Fricke i Jakobsena. Gospodarze zainkasowali pierwszy tego dnia komplet, a ich przewaga wzrosła do 12 punktów.

Dziesiąty wyścig został przerwany, po tym jak Jasiński tracąc kontrolę nad motocyklem zderzył się z Pludrą. Do upadku nie doszło, ale junior GKM stracił korzystniejszą pozycję i Jasiński został wykluczony. W powtórce osamotniony Vaculik uratował remis dla Stali, było 3:3 i w meczu 36:24.

W 11. biegu wprowadzono pierwszą rezerwę taktyczną GKM - Krakowiaka zastąpił Pedersen i goście pierwszy raz w tym meczu pokonali Stal – 4:2. Zaraz potem kolejna taktyczna dała im jeszcze lepszy efekt. Za Łobodzińskiego wyjechał przed taśmę Pludra, który do mety dotarł za Fricke i GKM wygrał 5:1. Na koniec fazy zasadniczej było 4:2 i dla Stali i przy stanie meczu 43:35 goście mogli powalczyć jeszcze tylko o remis.

14. wyścig zakończył się wynikiem 3:3, co oznaczało, że Stal ten mecz wygrała. Najszybszy w tym biegu był Fricke, przed Vaculikiem i Fajferem. Ostatni na kresce zameldował się Jakobsen. Na koniec gospodarze potwierdzili dominację. Po ładnej walce Thomsen z Woźniakiem pokonali 5:1 Pedersena i Fricke, ustalając wynik spotkania na 51:39.

Stal odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, a poprowadzili ją do niego Szymon Woźniak i Anders Thomsen. GKM długo nie był w stanie przełamać gospodarzy. W drugiej fazie meczu to się udało, ale dwa wygrane biegi to zbyt mało, by pokusić się o niespodziankę w Gorzowie.

ebut.pl Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz 51:39

ebut.pl Stal Gorzów: Anders Thomsen 13 (1,3,3,3,3), Szymon Woźniak 13 (3,3,3,2,2), Martin Vaculik 9 (1,2,3,1,2), Oskar Fajfer 8 (3,1,2,1,1), Oskar Paluch 4 (2,1,1), Wiktor Jasiński 3 (2,1,w,0), Mateusz Bartkowiak 1 (1,0,0)

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 13 (3,2,2,3,2,1), Max Fricke 9 (0,2,1,3,3,0), Kacper Pludra 6 (3,0,1,2), Gleb Czugunow 5 (0,3,2,0), Fredrik Jakobsen 4 (2,1,0,1,0), Norbert Krakowiak 2 (2,d,0,-,-), Kacper Łobodziński 0 (0,0,-)

Najlepszy czas dnia: 60,30 s uzyskał w 7. biegu Szymon Woźniak

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: 8 160

autor: Marcin Rynkiewicz