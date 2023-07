Tor w poniedziałek był przygotowany tak, jak nakazuje status meczu zagrożonego. Niestety, ale go zbronowano o godzinie 10.41 i to dość głęboko. O 14 spadł bardzo duży deszcz, który padał do godziny 18. My przyjechaliśmy w czwartek o godzinie 13. Zawodnicy oglądali, jak ten tor wyglądał i jak został zbronowany, bo pokazałem im zdjęcia. Wiedzieli, czemu to się tak stało. Mimo, że pracowaliśmy nad tym torem kilka dni, nie udało się go przygotować. To jest zbyt ważna impreza, a na takim torze zawodnicy mogli sobie coś zrobić - powiedział w wypowiedzi dla Canal+ Zbigniew Fiałkowski, przewodniczący jury, który podkreślił, że decyzja o przełożeniu zawodów była wspólna – jury i zawodników.

Nowy termin turnieju wyznaczono na poniedziałek na godzinę 19, przy czym ostateczna decyzja zapadnie do godziny. 17.

Po dwóch turniejach w Rzeszowie i Pile w klasyfikacji IMP prowadzi Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin), który zgromadził 34 punkty i o siedem wyprzedza Macieja Jankowskiego (Betard Sparta Wrocław), a o osiem Patryka Dudka (For Nature Solutions Apator Toruń).