Większość meczu potwierdziła te przewidywania. Po 10 biegach był bowiem remis 30:30.

Od tego momentu zaczęła się jednak dominacja Stali. Gorzowianie z trzech następnych wyścigów dwa wygrali podwójnie, raz zremisowali i przed nominowanymi prowadzili różnicą ośmiu punktów - 43:35.

Dwa ostatnie niczego już nie zmieniły, oba zakończyły się wynikami 3:3, co oznaczało, że całe spotkanie podopieczni trenera Stanisława Chomskiego wygrali 49:41.

To było dzień samych dobrych informacji dla gorzowskich kibiców. Nie dość, że ich żużlowcy - oprócz zwycięstwa - zgarnęli punkt bonusowy i awansowali (w momencie zakończenia meczu) na trzecie miejsce w tabeli, to na dodatek po raz kolejny mogli być zadowoleni z postawy Oskara Fajfera.

Żużlowiec sprowadzony przed sezonem w miejsce mistrza świata Bartosza Zmarzlika poczyna sobie coraz śmielej w PGE Ekstralidze. W niedzielę był najskuteczniejszym zawodnikiem gości - zdobył 11 punktów. Popis dał m.in. w ostatnim wyścigu, gdy za swoimi plecami przywiózł gwiazdy gospodarzy - Duńczyka Nickiego Pedersena (też 11 pkt) i Australijczyka Maksa Fricke'a (10).

Dla ekipy z Grudziądza porażka oznacza praktycznie pożegnanie się z marzeniami o play off. Drużyna zajmuje siódme miejsce w tabeli. Traci dwa punkty do szóstej Fogo Unii Leszno, która w ostatniej serii zmierzy się z pewnym już spadku zespołem Cellfast Wilki Krosno i trudno spodziewać się tam sensacji.

ZooLeszcz GKM Grudziądz - ebut.pl Stal Gorzów 41:49

Pierwszy mecz wygrała Stal 51:39 i zdobyła punkt bonusowy

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 11 (3,3,3,d,2), Max Fricke 10 (3,3,2,0,1,1), Gleb Czugunow 7 (1,2,1,1,2), Kacper Pludra 7 (2,1,3,1,t), Wadim Tarasienko 3 (0,0,3), Fredrik Jakobsen 2 (0,1,1), Kacper Łobodziński 1 (1,0,0)

ebut.pl Stal Gorzów: Oskar Fajfer 11 (2,2,1,3,3), Martin Vaculik 10 (2,3,2,3), Anders Thomsen 10 (2,1,2,2,3), Wiktor Jasiński 8 (1,2,3,2,0), Oskar Paluch 6 (3,3,0,w), Szymon Woźniak 3 (1,0,0,2), Jakub Stojanowski 1 (0,0,1)

Najlepszy czas dnia: 65,66 s - w 1. biegu uzyskał Max Fricke

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

2023-07-21: Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 48:42 For Nature Solutions Apator Toruń - Cellfast Wilki Krosno 58:32 2023-07-23: Platinum Motor Lublin - Tauron Włókniarz Częstochowa 54:36 ZooLeszcz GKM Grudziądz - ebut.pl Stal Gorzów 41:49 Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów) 1. Betard Sparta Wrocław 13 12 0 1 633-501 30 +132 2. Platinum Motor Lublin 13 10 0 3 674-495 25 +179 3. ebut.pl Stal Gorzów 13 7 1 5 593-539 19 +54 4. Tauron Włókniarz Częstochowa 13 6 2 5 590-579 17 +11 5. For Nature Solutions Apator Toruń 13 5 0 8 564-606 13 -42 6. Fogo Unia Leszno 13 5 0 8 538-632 11 -94 7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 13 3 1 9 536-597 9 -61 8. Cellfast Wilki Krosno 13 2 0 11 477-656 4 -179 - spadekMecze w następnej kolejce 2023-08-04: ebut.pl Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń (18.00) Tauron Włókniarz Częstochowa - ZooLeszcz GKM Grudziądz (20.30) 2023-08-06: Cellfast Wilki Krosno - Fogo Unia Leszno (16.30) Betard Sparta Wrocław - Platinum Motor Lublin (19.15)