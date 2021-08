Środki wydane na polski sport zdecydowanie przynoszą efekty, na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio od 2017 roku aż do chwili obecnej przeznaczyliśmy ponad 580 mln zł - to są środki z budżetu państwa i funduszu rozwoju kultury fizycznej - mówiła w poniedziałek Krupka na antenie Programu 1 Polskiego Radia, podsumowując zakończone w weekend wydarzenie podkreślając, że od 2016 roku przeznaczono ponad 2,8 mld zł na rozwój infrastruktury sportowej, z czego ponad 200 mln na samą infrastrukturę lekkoatletyczną.

Sekretarz stanu w MKDNiS mówiła także, że w 2021 roku najwięcej środków, bo ponad 25 mln zł, zostanie przeznaczonych na lekkoatletykę, 17 mln zł na kajakarstwo, 14 mln zł na wioślarstwo. Te proporcje odzwierciedlają także liczbę medali w tych sportach - powiedziała.

Audyt wydanych środków?

Pytana, czy po IO będzie audyt przyznanych, a potem wydanych środków, Krupka odpowiedziała, że obecnie jest doskonały moment, aby to przeanalizować. Chcemy przeanalizować nie tylko środki, które przeznacza Ministerstwo Sportu, obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na polski sport, ale także te środki, które przeznaczają spółki Skarbu Państwa - mówiła. Zbadać, przeanalizować ich efektywność tak, aby udoskonalić ten system dofinansowania polskiego sportu, aby zmaksymalizować sukcesy, aby tych sukcesów w Paryżu było jeszcze więcej i jeszcze więcej medali - dodała.

Sponsor tytularny dla kajakarek

Wiceszefowa MKDNiS była także pytana o słowa trenera polskich kajakarek Tomasz Kryka, który zaapelował do władz, aby jego zawodniczki też zostały docenione i miały sponsora tytularnego w postaci spółki Skarbu Państwa, bo poza Martą Walczykiewicz i Karoliną Nają reszta nie była otoczona taką opieką.

Przyznała, że MKDNiS wesprze tę propozycję. Będziemy rekomendować sektorowi spółek Skarbu Państwa to, aby rozważyły objęcie taką opieką sponsorować kajakarek - przekazała i poinformowała, że chciałaby się spotkać z trenerem medalistek.

Krupka przypomniała także, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Totalizatora Sportowego, aby objął opieką sponsorską Dawida Tomalę, który zdobył w Tokio złoty medal w chodzie sportowym na 50 km, co się stało.

Igrzyska rozpoczęły się 23 lipca br., a zakończyły się w niedzielę. Polscy sportowcy zdobyli 14 medali - cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych, co dało im 17. miejsce w klasyfikacji.