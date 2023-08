Prócz aspektów sportowych gazety zwracają jednak również uwagę na problemy z wizami dla niektórych zawodników, wysokie koszty organizacji mistrzostw oraz warunki atmosferyczne, które mogą popsuć otwarcie zawodów.

Kibice przybywają do Budapesztu, niektóre obiekty zostały już otwarte, a sportowcy biorą udział w ostatnich sesjach treningowych przed rozpoczynającymi się w sobotę zawodami – napisał portal Vilaggazdasag. Na placu Elżbiety w centrum miasta już kilka dni temu została otwarta strefa kibica, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Mistrzostwa odbędą się w Narodowym Centrum Lekkoatletycznym w IX dzielnicy Budapesztu (Ferencvaros), na północnym krańcu wyspy Czepel nad Dunajem. Stadion do zawodów lekkoatletycznych został wybudowany w ostatnich latach za prawie 250 mld forintów (ok. 2,92 mld zł), a organizacja mistrzostwa ma kosztować kolejne 70 mld forintów (ok. 817 mln zł) – wylicza dziennik „Nepszava”.

Gazeta dodaje, że społeczeństwo węgierskie jest podzielone w ocenie imprezy. Prawie trzy czwarte mieszkańców Budapesztu twierdzi, że mistrzostwa nie mają szans się zwrócić. Ponadto większość Węgrów (53 proc.) nie planuje oglądać transmisji z mistrzostw, a wielu z nich nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o dokładne miejsce odbywania się zawodów.

Media informują również o problemach wizowych, z którymi zetknęli się niektórzy sportowcy z Afryki i Azji.

W czwartek portal HVG informował, że dwóm sportowcom z Ghany, skoczkowi wzwyż Rose Yeboah i sprinterowi Sarfo Ansaho, odmówiono wydania wiz i nie będą mogli wziąć udziału w zawodach. Podobne problemy miał również oszczepnik z Indii Kishore Jena, któremu węgierska ambasada z nieznanych powodów cofnęła wizę.

Budapeszt uzyskał prawo do organizacji mistrzostw świata w 2018 roku po wycofaniu się z rywalizacji przez pozostałe miasta, w tym Barcelonę. Jak zaznacza dziennik „Nepszava”, brak wówczas odpowiedniej areny do przeprowadzenia zawodów nie okazał się problemem dla wyboru Budapesztu.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce rozpoczną się w Budapeszcie sobotę i potrwają do 27 sierpnia. Weźmie w nich udział ponad 2 tys. sportowców. Krajowa Służba Meteorologiczna poinformowała, że w dniu otwarcia mistrzostw w stolicy kraju spodziewane są opady deszczu i burze z piorunami.

Jak podaje dziennik „Magyar Nemzet”, do tej pory sprzedano 300 tys. biletów, a w czwartek wieczorem rozpoczęto sprzedaż niektórych biletów z 50-procentową zniżką.

Z Budapesztu Marcin Furdyna.