W Podlasiu trenują m.in. medaliści olimpijscy Wojciech Nowicki i Natalia Bukowiecka (z domu Kaczmarek).

Według Swobody to najlepszy klub w Polsce

27-letnia Swoboda należy do grona najlepszych polskich lekkoatletów. W zakończonym sezonie zdobyła srebrne medale halowych mistrzostw świata i mistrzostw Europy na otwartym stadionie; na igrzyskach olimpijskich w Paryżu była dziewiąta, odpadła w półfinale biegu na 100 metrów.

Chciałam coś zmienić, a myślę że to jest dobre miejsce na zmiany, na coś innego, bo - przyznajmy szczerze - że to jest najlepszy klub w Polsce. Widać to po tym, jacy tutaj są zawodnicy. Myślę, że to dodatkowo motywuje do tego, żeby im wszystkim dorównać - mówiła dziennikarzom sprinterka, na konferencji prasowej, będącej jej oficjalnym powitaniem w Białymstoku.

Mistrzostwa świata priorytetem Swobody

Swoboda zaznaczyła, że zmiana klubu nie sprawia, iż na razie niejako sobie "odpuszcza" i wolniej wchodzi w przygotowania do nowego sezonu. Teraz jesteśmy już w cyklu przygotowawczym do hali. W grudniu lecimy trenować na Teneryfę, a tak naprawdę w lutym już zaczynamy starty - dodała.

Jak powiedziała, w planie jej przyszłorocznych startów są halowe ME (marzec, Apeldoorn w Holandii) i halowe MŚ (również marzec, Nankin w Chinach); najważniejszym jej występem w 2025 roku mają być jednak wrześniowe mistrzostwa świata na otwartym stadionie, które odbędą się w Tokio w Japonii.

Swoboda zachęci mieszkańców Podlasia do uprawiania sportu

Swoboda dołącza do grona Ambasadorów Białostockiego Sportu - zaznaczył prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Do tego grona należą m.in. Nowicki i Bukowiecka. Przypomniał, że w 2026 roku to w Białymstoku odbędą się mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce.

Pani Ewa bardzo wzmocni taką naszą drużynową reprezentację. Lekkoatletyka zawsze budzi wielkie, ale bardzo pozytywne emocje - dodał.

Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wyraził nadzieję, że starty Swobody w barwach białostockiego klubu zachęcą wielu młodych ludzi do uprawiania sportu.

Mam nadzieję, że tak znakomita, znana sprinterka przyczyni się do tego, że Podlasie Białystok dalej będzie liderem wśród klubów lekkoatletycznych w Polsce - dodał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski. Zachęcał zawodniczkę do poznania regionu.