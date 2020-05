Wilkowiecki stawia sobie dwa cele - pobić własny rekord kraju (8:06.45) i zejść poniżej ośmiu godzin, czego nie dokonał jeszcze żaden polski triathlonista, oraz uzyskać lepszy wynik od trzykrotnego mistrza świata Jana Frodeno, który ukończył dystans ironman w swoim domu z czasem 8:33.40.

"Wyczyn mistrza świata zainspirował mnie do pokonania magicznej granicy ośmiu godzin na pełnym dystansie i to w domu, choć nigdy nie ukończyłem dowolnego triathlonu w takich warunkach. Oznaczyliśmy tą próbę bicia rekordu kodem PL8H, co oznacza +Polak zejdzie poniżej 8 godzin+. Jestem w świetnej formie i czuję, że zrealizuję ambitny plan" - powiedział aktualny triathlonowy mistrz i rekordzista Polski Wilkowiecki.

Wydarzenie zaplanowano na 23 maja i będzie można je oglądać w internecie. Podczas jazdy na rowerze i biegu każdy chętny będzie mógł dołączyć do Wilkowieckiego za pośrednictwem platformy Zwift. Organizatorzy próby bicia rekordu zwrócili uwagę, że 226 km wyścigu bez konkurentów, na niewielkiej przestrzeni, z wykorzystaniem jedynie małego basenu z przeciwprądem, stacjonarnego roweru i bieżni, jest znacznie trudniejsze niż otwarta rywalizacja w plenerze.

„Gdybym ukończył ten start poniżej ośmiu godzin, będzie to znakomity driver dla mojej psychiki. Udowodnię sobie, że skoro jestem w stanie zrobić coś takiego w domowych warunkach, to mogę to osiągnąć także podczas rywalizacji na trasie prawdziwego wyścigu. Ale o tym przekonamy się, gdy już wszystko wróci do normy” – dodał triathlonista.

Wilkowiecki to zawodnik elity triathlonu, wielokrotny reprezentant Polski na zawodach mistrzowskich organizacji Challenge Family oraz World Triathlon Corporation (IRONMAN). To także m.in. aktualny mistrz Polski na dystansie 1/2 ironman, posiadacz rekordu Polski na pełnym dystansie, wielokrotny mistrz i medalista mistrzostw kraju i członek kadry narodowej w pływaniu.