Podczas podróży zagranicznych nie mamy obowiązku noszenia oficjalnych strojów reprezentacji narodowych i dotyczy to wszystkich naszych drużyn. Możemy jednak nosić je w autokarach i hotelach – powiedział Tersleff.

Zwiększone środki bezpieczeństwa

Reprezentacja Szwecji kobiet rozegra w tym tygodniu trzy mecze w Szwajcarii, natomiast drużyna U-17 przebywa w Kanadzie. Szwedzka federacja piłki ręcznej wprowadziła już wcześniej te same zasady, które obecnie zarządziły krajowe władze hokeja na lodzie.

Nie będziemy podróżować z widocznymi emblematami, które można wiązać z przyjazdem reprezentacji Szwecji. Prowadzimy ścisły dialog z policją i zwiększymy obecność służb bezpieczeństwa w związku z wyjazdami reprezentacji narodowych – dodał szef ochrony.

To efekt zamachu terrorystycznego w Brukseli

24 października szwedzka multimedalistka mistrzostw świata w narciarstwie biegowym Frida Karlsson opowiedziała o środkach ostrożności, jakie podjęła jej federacja po ataku terrorystycznym w Brukseli. Według zawodniczki kadrowiczów poproszono o odmowę noszenia odzieży sportowej z symbolami kraju w miejscach publicznych.

To efekt zamachu terrorystycznego, do którego doszło 16 października w Brukseli przed piłkarskim meczem kwalifikacji Euro 2024 Belgia - Szwecja. Radykalny islamista otworzył ogień do osób ubranych w stroje szwedzkiej drużyny narodowej podążających na stadion. Dwóch kibiców zginęło, a kilku innych zostało rannych.