Przedłużenie kontraktu przez Arkadiusza Morytę to ważny krok w rozwoju naszego zespołu. Udowodnił swoją ciężką pracą i charakterem, że jest jednym z fundamentów drużyny, a także jednym z najlepszych prawoskrzydłowych na świecie. Nie bez znaczenia jest także to, że jest bardzo ważnym ogniwem reprezentacji Polski i właśnie w oparciu o polskich zawodników chcemy, by rozwijał się nasz zespół - powiedziała prezes KS Iskra Kielce Magdalena Szczukiewicz, cytowana na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Moryto trafił do Kielc latem 2018 z Zagłębia Lubin. Od tego czasu w barwach kieleckiego klubu wystąpił w 127 meczach polskiej ekstraklasy i 104 spotkaniach Ligi Mistrzów. Zdobył w nich odpowiednio 719 i 356 bramek. W ciągu pięcioletniego pobytu w stolicy regionu świętokrzyskiego pięć razy został mistrzem Polski i dwa razy zdobył Puchar Polski.

Trzy razy z kieleckim klubem zagrał w Final Four Ligi Mistrzów, dwukrotnie zajmując drugie miejsce (2022 i 2023 rok) i raz trzecie (2019). W ubiegłym roku był w składzie drużyny, która zajęła trzecie miejsce w Super Globe, imprezie uznawanej za klubowe mistrzostwa świata. Od 2017 roku jest etatowym reprezentantem Polski.

Bardzo się cieszę, że zostaję w drużynie na dłużej. Pierwsze miejsce w moich negocjacjach od początku było zarezerwowane dla Industrii Kielce. Rozmowy z nowym zarządem trwały całkiem długo, nie były łatwe, bo każdy chciał tę linę przeciągnąć na swoją stronę. Ale wszystko odbywało się w bardzo profesjonalny sposób – podkreślił prawoskrzydłowy mistrza Polski.

Dotychczasowy kontrakt Moryty obowiązywał do końca sezonu 2023/24. Według nowej umowy 27-letni szczypiornista będzie zawodnikiem Industrii do czerwca 2027 roku.

Jestem bardzo zadowolony, że taki gracz jak Arkadiusz Moryto zostaje w naszym klubie. Moim zdaniem to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy prawoskrzydłowy na świecie. Wszyscy musimy mieć świadomość, że fundamentem tego zespołu są młodzi, ale już doświadczeni zawodnicy. Niech więc przedłużenie przez Arkadiusza kontraktu będzie dobrą wiadomością dla tych, którzy mają wątpliwości co do przyszłości naszego klubu - podkreślił trener Tałant Dujszebajew.

Moryto przebywa aktualnie z Industrią w saudyjskim Dammam, gdzie rozgrywana jest 17. edycja Super Globe. W sobotę polska drużyna w półfinale tej imprezy zmierzy się z niemieckim SC Magdeburg.