Agassi nie wraca na stałe

Agassi powiedział, że nie zamierza na stałe dołączyć do grona zawodowych graczy w pickleball po turnieju w Naples na Florydzie. Gdybym miał ten luksus, że mógłbym skupić całą swoją energię na samej grze, regeneracji ciała i wszystkim, co z tym związane, sprawiłoby mi to wiele radości. Ale nie mam. Teraz jestem w innym momencie życia - przyznał były tenisista.

Reklama

18-latka partnerką Agassiego

Partnerką Agassiego w turnieju będzie 18-letnia Waters. To liderka światowego rankingu Professional Pickleball Association w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej.

Prawdopodobnie ma już dość wygrywania wszystkiego, dlatego zadzwoniła do mnie i poprosiła o grę - skomentował żartobliwie Agassi, który w trakcie tenisowej kariery wygrał osiem turniejów wielkoszlemowych.

Pierwszy mecz Pickleball rozegrano w 1965 roku

Rywalizacja w pickleball toczy się na korcie o wymiarach boiska badmintonowego. Kort przedziela siatka, jak w tenisie ziemnym, natomiast rakiety bardziej przypominają sprzęt do tenisa stołowego. Piłka jest żółta, jak tenisowa, ale plastikowa i perforowana. Pierwszy mecz pickleball rozegrano w 1965 r. w USA.