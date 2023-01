Pekhart był zawodnikiem Legii od 2020 do 2022 roku. W tym czasie dwukrotnie wywalczył z nią mistrzostwo Polski, zdobywając za drugim razem 22 gole ligowe, co dało mu pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. Po okresie obowiązywania umowy z warszawskim klubem, tj. od lipca 2022 roku, trafił do tureckiego Gaziantep FK.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wrócić do domu, do Legii. Ja i cała moja rodzina zawsze czuliśmy się w Warszawie bardzo dobrze. Szczególnie moja córka - jest bardzo szczęśliwa, że wróciliśmy do Polski. Legię i Warszawę można nazwać taką naszą nową stolicą. mam nadzieję, że pościgamy się i powalczymy o mistrzostwo Polski. Na pewno będziemy także chcieli zdobyć Puchar Polski. Tego trofeum nie zdołaliśmy zdobyć od dłuższego czasu, więc najwyższa pora się przełamać - powiedział Czech, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Pekhart jest 26-krotnym reprezentantem Czech. W drużynie narodowej strzelił dwie bramki.

Wcześniej w poniedziałek stołeczny klub poinformował, że z powodu złamanej ręki przez kilka tygodni pauzować będzie inny napastnik - Carlitos. Hiszpan zagrał w tym sezonie w 12 ligowych spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę.

Po 18 kolejkach Legia jest wiceliderem ekstraklasy z dorobkiem 35 punktów. Traci siedem do prowadzącego Rakowa Częstochowa.