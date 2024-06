Polacy przegrali eliminacje do Euro 2024. Przepustkę na turniej w Niemczech wywalczyli w barażach. Podopieczni Michała Probierza trafili do bardzo silnej grupy. Ich rywalami w pierwszej fazie ME będą Holendrzy, Austriacy i Francuzi.

Anglia ma największe szanse na wygranie Euro 2024

Eksperci nie mają wątpliwości, że już wyjście z tak trudnej grupy będzie sukcesem. Wyniki analizy przeprowadzonej przez serwis Opta Analyst są bardziej optymistyczne.

Analitycy przy użyciu komputera przeprowadzili aż 10 tysięcy symulacji całego Euro 2024. Procentowy wynik jest wypadkową wszystkich prób.

Na wygranie mistrzostw Europy biało-czerwoni mają zaledwie 0,8 proc. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym wyjdziemy z grupy - 45 proc. i swój udział zakończymy na 1/8 finału. Jednak równie duże są szanse na to, że przygoda Polaków na turnieju w Niemczech zakończy się po trzech meczach fazy grupowej - 41,8 proc.

Według prognozy przygotowanej przez Opta Analyst najwięcej szans na wygranie Euro 2024 mają Anglia - 19,9 proc., Francja - 19,1 proc. i Niemcy - 12,4 proc.