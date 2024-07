Nadszedł czas na zmianę i otwarcie nowego rozdziału. Niedzielny finał w Berlinie przeciwko Hiszpanii był moim ostatnim meczem w roli trenera Anglii - napisał w wiadomości opublikowanej przez angielską federację.

Jako dumny Anglik miałem zaszczyt grać dla Anglii i prowadzić zespół Anglii. To znaczyło dla mnie wszystko i dałem z siebie wszystko - dodał.

Southgate w czasie Euro 2024 był ostro krytykowany

Kontrakt Southgate'a miał wygasnąć w tym roku, a jego komunikat ucina spekulacje co do jego przyszłości.

Selekcjoner został zatrudniony w 2016 roku i poprowadził Anglię do dwóch finałów Euro oraz do półfinału mistrzostw świata w 2018 roku. Nie był jednak w stanie zakończyć trwającego dziesięciolecia oczekiwania angielskich kibiców na główne trofeum od czasu mundialu w 1966 roku.

Southgate podczas turnieju spotkał się z ostrą krytyką, w wyniku której niektórzy kibice rzucali w niego plastikowymi kubkami po piwie po remisie 0:0 ze Słowenią w fazie grupowej.

Southgate stworzył fundamenty pod przyszłe sukcesy

Były już selekcjoner Anglików osiągnął jednak to, co nie udało się żadnemu innemu selekcjonerowi Anglii, prowadząc swoją drużynę do finałów Euro i pierwszego finału na obcej ziemi.

Gareth sprawił, że niemożliwe stało się możliwe i położył mocne fundamenty pod przyszłe sukcesy. Jest bardzo szanowany przez zawodników, zespół zaplecza, wszystkich w naszej federacji i w całym świecie piłki nożnej - powiedział dyrektor generalny FA Mark Bullingham.