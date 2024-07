Szymon Marciniak to nasz towar eksportowy. Arbiter z Płocka jest uznawany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich. Nic dziwnego, że UEFA wyznaczyła go do prowadzenia meczów na Euro 2024. Ile Polak zarobił za swoją pracę na mistrzostwach Europy w Niemczech?