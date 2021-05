Tomas Pekhart, król strzelców polskiej ekstraklasy, został powołany do reprezentacji Czech na mistrzostwa Europy. To kolejny zagraniczny piłkarz Legii Warszawa z taką nominacją. W ubiegłym tygodniu powołanie do reprezentacji Chorwacji otrzymał Josip Juranovic.

Czesi na Euro zagrają w grupie D ze Szkocją w Glasgow 14 czerwca, cztery dni później z Chorwacją, również w Glasgow, a 22 czerwca z Anglią w Londynie. Reklama Przed turniejem zmierzą się towarzysko na wyjeździe z Włochami 4 czerwca i cztery dni później u siebie z Albanią. Polska ekstraklasa będzie reprezentowana w ME przez liczne grono zagranicznych piłkarzy. Do kadry Słowacji powołanie otrzymali Dusan Kuciak z Lechii Gdańsk, Lubomir Satka z Lecha Poznań i Jakub Holubek z Piasta Gliwice, a kilku innych zawodników z polskiej ligi jest na liście rezerwowych. Kadra Słowacji na ME 2021 pełna piłkarzy znanych z polskiej ligi Zobacz również W reprezentacji Finlandii przygotowującej się do turnieju są Albin Granlund ze Stali Mielec oraz Robert Ivanov z Warty Poznań. Liczniejsze kadry Z powodu pandemii COVID-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż dotychczas. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23). Ostateczną listę należy podać do północy 1 czerwca. W przypadku kontuzji w trakcie mistrzostw Europy jednego z trzech bramkarzy będzie możliwość powołania dodatkowego golkipera.