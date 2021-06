Świerczok zdobył w tym sezonie ekstraklasy 15 goli i był najskuteczniejszym Polakiem w tych rozgrywkach. We wtorek wystąpił w towarzyskim meczu z Rosją i zdobył jedyną bramkę dla biało-czerwonych.

Myślę, że z Rosją zagrałem niezły mecz, na pewno cieszy ta strzelona bramka. Ale to nie zmieniło mojej mentalności. Cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać się na treningach z jak najlepszej strony - podkreślił 28-letni zawodnik Piasta Gliwice.

Morawiecki odwiedzi piłkarzy

Świerczok nie chciał wypowiedzieć się na temat szans drużyny narodowej na rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach Europy.

Najlepiej będzie skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu. Nie ma co wybiegać myślami w przyszłość: czy wyjdziemy z grupy... Sądzę, że to zaowocuje - uciął.

Biało-czerwoni zakończą zgrupowanie w Opalenicy we wtorek, kiedy udadzą się do Poznania na ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem turnieju - towarzyskie spotkanie z Islandią. Przed wyjazdem ma ich odwiedzić premier Mateusz Morawiecki.

Faktycznie, premier ma się pojawić tutaj w Opalenicy, o ile się do tego czasu nic nie zmieni. Jest taki plan, żebyśmy spotkali się z nim w okolicach obiadu. To wszystko zależy też od posiedzenia rady ministrów, które zawsze odbywa się we wtorek o 11. Bliżej tego terminu będą jakieś bardziej szczegółowe informacje. Ale tak, będzie takie spotkanie jeszcze zanim wyjedziemy na mecz do Poznania we wtorek - potwierdził rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Polska zagra na ME w grupie E ze Słowacją, Szwecją i Hiszpanią.