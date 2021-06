Na Euro wszyscy marzą o tym, żeby wyjść z grupy, a potem zajść jak najdalej w fazie pucharowej. Uważam, że 14-15 drużyn może wygrać tę imprezę, może nawet więcej. Nasz plan minimum to wyjście z grupy. Natomiast - co dalej, to zobaczymy. Wszystko jest możliwe. To zależy, na kogo wpadniemy i od wielu innych czynników - przyznał Boniek.

Boniek optymistą

Prezes polskiej federacji nie ukrywa optymizmu, patrząc na przygotowania kadry.

Jestem zbudowany atmosferą na zgrupowaniu i pozytywnym nastawieniem. Oglądałem dzisiejszy trening i bardzo mi się to podobało. Wszystko - dyscyplina, intensywność, piękne bramki - podkreślił.

Zapytany o "swoją" jedenastkę na mecz ze Słowacją, odparł: To jest po stronie sztabu, ale pewnie każdy ma przemyślenia. Ja też, lecz nie będziemy o tym publicznie mówić. Jestem przekonany, że kto wyjdzie, będzie dobrze grał - dodał.

Biało-czerwoni pozostaną w Opalenicy do 8 czerwca. We wtorek rozegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Rosją, zakończony remisem 1:1. 8 czerwca spotkają się w Poznaniu z Islandią.

9 czerwca reprezentacja zamelduje się w Sopocie, gdzie będzie mieć swoją bazę podczas turnieju.

Występ w fazie grupowej ME podopieczni Paulo Sousy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.