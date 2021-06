Golkiper West Ham United nie wziął udziału we wtorkowych zajęciach na Polsat Plus Arenie Gdańsk, a przerwa w treningach ma potrwać kilka dni. Nie wiadomo zatem, czy trener Paulo Sousa będzie miał do dyspozycji 36-letniego golkipera na ostatni mecz grupy E ze Szwecją, który zaplanowany został w środę 23 czerwca w Sankt Petersburgu.

W konfrontacji z Hiszpanią nie zagra również środkowy pomocnik Grzegorz Krychowiak, który w przegranym 1:2 spotkaniu ze Słowacją otrzymał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę.