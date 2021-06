Tylko zwycięstwo zapewni biało-czerwonym udział w fazie pucharowej z pierwszego lub drugiego miejsca w grupie E (trzecie nie wchodzi w rachubę). Jeśli zajmą pierwsze, a to zależy również od wyniku rozgrywanego równolegle spotkania Hiszpanii ze Słowacją, to zmierzą się 29 czerwca w Glasgow z jedną z trzech drużyn z trzecich miejsc w swoich grupach: Finlandią (B), Ukrainą (C) lub Czechami (D).

W przypadku zajęcia drugiej lokaty podopieczni Paulo Sousy zagrają dzień wcześniej w Kopenhadze z Chorwacją, która we wtorek w Glasgow pokonała Szkocję 3:1.

Szwecja, mająca na koncie po dwóch meczach cztery punkty, już od poniedziałku jest pewna awansu, bo nawet w przypadku porażki z Polską nie spadnie niżej niż na trzecią pozycję i w tabeli drużyn z trzecich lokat w swoich grupach wyprzedzi Finlandię i Ukrainę, które zdobyły po trzy punkty. Cztery z sześciu zespołów z tej tabeli będą grać dalej.

Kończące zmagania w grupie E spotkania rozegrane zostaną w środę o godz. 18 - Polska ze Szwecją zmierzą się w Sankt Petersburgu, a Hiszpania ze Słowacją w Sewilli.