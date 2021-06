To będzie pojedynek o być albo nie być na Euro 2020. Polacy muszą wygrać, by awansować do drugiej fazy mistrzostw Europy. W meczu o wszystko rywalem biało-czerwonych są Szwedzi. W jakim składzie rozpoczniemy to spotkanie? Dziennik.pl typuje swoją przypuszczalną "jedenastkę".

Paulo Sousa nie zdecyduje się na żadną rewolucję kadrową. Skład będzie bardzo zbliżony do tego, który zagrał z Hiszpanią. Portugalski szkoleniowiec zmuszony zostanie do zmiany Jakuba Modera. Był gracz Lecha Poznań jest kontuzjowany. Reklama W bramce tradycyjnie stanie Wojciech Szczęsny. Przed nim zagra trzech stoperów: Bartosz Bereszyński. Kamil Glik i Jan Bednarek. Rolę wahadłowych pełnić będą Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz. W pomocy Modera zastąpi Grzegorz Krychowiak. Obok niego zagrają Mateusz Klich i Piotr Zieliński. W ataku znów zobaczymy duet Robert Lewandowski - Karol Świderski.