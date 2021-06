Gdyby Sancho zagrał na Wembley, to Niemcy by się go bali. Wiedzą, jak jest dobry i co potrafi, bo zachwyca w barwach Borussii Dortmund - napisał Klinsmann w felietonie dla stacji BBC.

Reklama

W Bundeslidze uchodzi za gwiazdę, choć ma dopiero 21 lat. Ale w minionych dwóch sezonach grał wybitnie - dodał były zawodnik m.in. londyńskiego Tottenhamu Hotspur, Interu Mediolan czy Bayernu Monachium.

Według 56-letniego Klinsmanna ludzie na podstawie tego, co widzieli w Bundeslidze i meczach pucharowych w barwach Borussii, z pewnością liczyli, że Sancho dostanie więcej okazji do gry od selekcjonera Anglików Garetha Southgate'a. Na razie w trzech spotkaniach ME zagrał on tylko przez sześć minut.

Piłkarski klasyk Anglia - Niemcy w 1/8 finału ME we wtorek w Londynie o godz. 18.