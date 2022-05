Mundial w Katarze. Czy Katarczycy żyją już mistrzostwami?

– Jeszcze nie czuć tych mistrzostw. Stadiony stoją, wszystkie 8, widać dużo inwestycji z mistrzostwami. Jest dużo chodników, to się może wydawać dziwne, ale krajach Zatoki jest mało chodników, wszyscy jeżdżą samochodami. Pojawiły się, co był dla mnie miłym zaskoczeniem, ścieżki rowerowe. Jeszcze nie ma atmosfery, że zaraz będą mistrzostwa, a te mistrzostwa będą wyjątkowe, gdyż tak naprawdę cały turniej odbędzie się w jednym mieście. Stadiony są bardzo blisko siebie położone, w promieniu 50 km odbędą się całe mistrzostwa – mówi Adam Nurkiewicz, fotograf sportowy.

Baza turystyczna w Katarze

– Baza hotelowa Kataru jest dosyć bogata. Hoteli jest dużo, co prawda głownie ekskluzywnych. Wiem też (nie była to moja pierwsza wizyta w Katarze), że są hotele z kategorii budżet. Przypuszczam jednak, że część kibiców będzie przylatywać na mecz i po meczu wracać. Lotnisko w Doha jest znane z tego, że jest dużym światowym węzłem komunikacyjnym. Z ciekawostek, kiedy wysiadłem w Katarze odebrał nas autobus, który wiózł nas do terminalu, pierwszy przystanek był dla ludzi, którzy są w transferze. Po pierwszym przystanku zostałem w autobusie sam… - dodaje Nurkiewicz.

Adam Nurkiewicz – fotograf sportowy. Zdobył nagrodę Best Sport Picture of the Year 2005 i jest organizatorem Warsaw Photo Expo — targów fotograficznych dla zawodowych fotografów.