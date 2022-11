Na mundial pojedzie dwudziestoletni napastnik Ansu Fati, gracz FC Barcelony, który jest uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia.

Reklama

Powołany przez Enrique skład jest młody - ponad połowa zawodników ma mniej niż 25 lat, jednak nie jest to zaskakujące. Wielkimi nieobecnymi na liście, poza Ramosem i Pique, są Inigo Martinez z Athletic Bilbao oraz Marcos Alonso z FC Barcelony w obronie, a także Thiago Alcantara z Liverpoolu, który na początku sezonu doznał kontuzji ścięgna podkolanowego.

Środkowy napastnik Betis Sevilla Borja Iglesias, który po raz pierwszy został powołany do kadry pod koniec września, także nie znalazł się na liście.

Debatowaliśmy nad składem do ostatniej chwili. Do końca mieliśmy wątpliwości co do ataku, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję z dnia na dzień – powiedział selekcjoner na piątkowej konferencji prasowej.

To kadra wybrana przez Luisa Enrique. Nie umrzemy ze strachu. Nie ma wątpliwości dotyczących tego, co będzie można oglądać na boisku. To są nasze atuty - dodał trener, odnosząc się do stylu gry składającego się z krótkich podań, długiego posiadania piłki i wysokiego pressingu.

Reklama

Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie zmagania w mistrzostwach świata 23 listopada meczem z Kostaryką. Cztery dni później zagra z Niemcami, a na zakończenie rywalizacji grupowej 1 grudnia zmierzy się z Japonią.

Kadra Hiszpanii na MŚ 2022:

bramkarze: Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton Hove Albion), David Raya (Brentford FC)

obrońcy: Cesar Azpilicueta (Chelsea FC), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia CF), Pau Torres (Villarreal CF), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona), Jose Gaya (Valencia CF)

pomocnicy: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri Hernandez (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (Paris St Germain), Marcos Llorente (Atletico de Madrid), Pedri Gonzalez (FC Barcelona), Koke Resurreccion (Atletico de Madrid)

napastnicy: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremi Pino (Villarreal CF), Alvaro Morata (Atletico de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Paris St Germain), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelona)