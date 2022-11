Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu z Arabią Saudyjską w grupie C piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni wygrali w Ar-Rajjan 2:0 i uczynili spory krok, by awansować do kolejnej fazy mundialu w Katarze.

"Jedenastki" nie wykorzystał Firas Al-Buraikan, a Szczęsny obronił także dobitkę Mohammeda Al Breika. Reklama Pierwszego gola dla drużyny Czesława Michniewicza strzelił w 39. minucie Piotr Zieliński, a 82. na 2:0 podwyższył Robert Lewandowski. Jednak równie wielki udział w sukcesie biało-czerwonych miał Szczęsny. Polski bramkarz w tym meczu oprócz rzutu karnego stanął na wysokości zadania też w kilku innych sytuacjach. Jemu zawdzięczamy, że nie straciliśmy gola.