W wyjściowym składzie reprezentacji Polski w porównaniu do meczu z Argentyną dojdzie prawdopodobnie do jednej zmiany. Czesław Michniewicz w pojedynku z Francją od pierwszej minuty do boju pośle Arkadiusza Milika. Początek meczu 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze zaplanowano na godz. 16.00. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Milik w meczu z Argentyną był rezerwowym. Teraz prawdopodobnie kosztem Karola Świderskiego zajmie miejsce obok Roberta Lewandowskiego. Innych zmian w składzie nie należy się spodziewać. Reklama Michniewicz postawi w bramce na Wojciecha Szczęsnego. W obronie zagrają Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński. W drugiej linii zobaczymy Grzegorza Krychowiaka, Krystiana Bielika, Przemysława Frankowskiego oraz Piotra Zielińskiego. Najbardziej wysuniętymi piłkarzami w meczu z Francją będą wspomniani Milik i Lewandowski. Polscy piłkarze przed meczem z Francją ćwiczyli rzuty karne Zobacz również Dokładnie w takim samym zestawieniu biało-czerwoni rozpoczęli zwycięskie spotkanie z Arabią Saudyjską.