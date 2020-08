Nadal jest dziewięciokrotnym zwycięzcą zawodów w stolicy Włoch, natomiast Djokovic będzie bronił tytułu.

Serb ma wystąpić w rozpoczynającym się 31 sierpnia wielkoszlemowym US Open, zaś Hiszpan już zapowiedział, że do Nowego Jorku nie pojedzie. Dlatego to właśnie w Rzymie ma rozegrać pierwsze oficjalne mecze po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Awizowany jest także start w Rzymie m.in. Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (5. ATP), Greka Stefanosa Tsitsipasa (6.) czy Niemca Aleksandra Zvereva (7.).

Zabraknie czwartego w zestawieniu Szwajcara Rogera Federera, który z powodu operacji kolana w tym roku już nie wystąpi.