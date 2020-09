W poniedziałek zajmująca 128. miejsce w światowym rankingu, ale mająca pewne miejsce w głównej drabince zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Polka poinformowała, że z powodu pozytywnego testu na Covid-19 została wycofana z imprezy w Paryżu. Jak przekazała, nie miała żadnych objawów, czuła się bardzo dobrze, a wynik badania uznała za szokujący.

Do sprawy nawiązała w środę, już po powrocie do kraju.

"Bardzo trudno było mi się pogodzić z faktem zakażenia Covid-19. Dotyczyło to nie tylko mojego zdrowia i kariery, ale także ludzi z mojego otoczenia. W związku z tym, że nie byłam przekonana do końca co do skuteczności tego testu, wykonałam w Polsce kolejny. Okazało się, że jest negatywny! W ciągu 5 dni 2 z 3 testów są negatywne. Oznacza to, że tak naprawdę jestem zdrowa i zawsze byłam. Testy nie są w 100 procentach wiarygodne, o czym wszyscy wiemy" - napisała zawodniczka na Facebooku.

"Z jednej strony jest to ulga, z drugiej ogromne rozczarowanie, złość i smutek. Zabrana szansa i włożony na marne wysiłek boli okrutnie" - dodała.

27-letnia Kawa, która miała szansę zadebiutować w głównej drabince French Open, przypomniała, że protokoły medyczne mówią jednoznacznie - pozytywny test oznacza wycofanie z turnieju i izolację.

"Ale czy można w 100 procentach polegać na 1 teście, jeśli jest to powszechnie wiadome, że nie w 100 procentach skuteczny? Nie można i będę walczyć o zmianę" - podkreśliła.

Wskazała, że teraz przytrafiło się to jej, ale może się stać tak po raz kolejny.

"Mogło się przytrafić każdemu innemu zawodnikowi, dlatego liczę na wsparcie ze strony touru zarówno damskiego, jak i męskiego. Ze względu na to, że musiałam się zgodzić na protokoły Francuskiej Federacji Tenisowej, żeby wziąć udział w turnieju, nie mam możliwości starania się na drodze prawnej o żadne odszkodowanie. Pozostaje żal i nadzieja na lepszą przyszłość tenisowego touru" - podsumowała.

Występ w 1. rundzie French Open oznacza w tym roku gratyfikację w wysokości 60 tysięcy euro.

W stolicy Francji z Polaków zaprezentują się w singlu Magda Linette, Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch.