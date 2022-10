Cerundolo postawił Hurkaczowi trudne warunki gry, chociaż w pierwszym secie 25-latek dwukrotnie przełamał rywala, co dało mu pewne zwycięstwo.

Debiut Hurkacza w Kazachstanie

W drugiej partii od początku do końca obaj zawodnicy utrzymywali swoje podanie i triumfatora musiał wyłonić tie-break. Lepiej rozpoczął go 10. tenisista rankingu ATP, który później trzykrotnie przełamał Argentyńczyka, awansując tym samym do 1/8 finału.

To debiut Polaka w turnieju w Kazachstanie, który rozgrywany jest od 2020 roku. Tegoroczna edycja imprezy jest mocno obsadzona - poza Hurkaczem z czołowej dziesiątki rankingu ATP w Astanie rywalizują jeszcze lider Carlos Alcaraz, czwarty Daniił Miedwiediew, szósty Stefanos Tsitsipas, siódmy Novak Djokovic i dziewiąty Andriej Rublow.

Kolejnego rywala Polaka, który walczy o udział w kończących sezonie ATP Finals w Turynie, wyłoni wtorkowe starcie Griekspoora z Bublikiem.

Wynik meczu pierwszej rundy gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska, 7) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 6:2, 7:6 (7-2)