Finałowy mecz olimpijskiego turnieju tenisistów w Paryżu na kortach im. Rolanda Garrosa zostanie rozegrany w formule do trzech wygranych setów, a nie - jak było ostatnio w igrzyskach w Tokio i jak zapowiadano wcześniej w odniesieniu do 2024 roku - do dwóch.

W pozostałych meczach singlistów podczas igrzysk, w tym o brązowy medal, rywalizacja toczyć się będzie w skróconej formule, czyli do dwóch zwycięskich setów - poinformował portal insidethegames.biz. Reklama W Tokio olimpijskie złoto wywalczył Niemiec Alexander Zverev, który w finale pokonał reprezentanta Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Karena Chaczanowa 6:3, 6:1. Brąz zdobył Hiszpan Pablo Carreno Busta. W stolicy Francji po raz pierwszy od igrzysk w Barcelonie (1992) olimpiskie mecze singlistek, singlistów oraz rywalizacje w deblach i mikście odbędą się na nawierzchni ceglanej. Tenis wszedł do programu pierwszych nowożytnych igrzysk w Atenach (1896), a cztery lata później w Paryżu po raz pierwszy o medale walczyły kobiety. Po kolejnych igrzyskach w stolicy Francji, w 1924 roku, zniknął z olimpijskiej rodziny sportowej. Władze MKOl uznały bowiem, że występy zawodowców otrzymujących pieniądze za grę nie mogą mieć miejsca w imprezie, której celem jest niekomercyjna rywalizacja sportowa. Reklama Na olimpijskie korty sportowcy uprawiający tę dysycplinę wrócili dopiero podczas olimpiady w Seulu (1988) i od tego czasu o medale igrzysk walczą największe gwiazdy światowego tenisa.