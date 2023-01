Osaka ostatni raz na korcie pojawiła się podczas wrześniowego turnieju w Tokio, wycofała się jednak z rywalizacji przed meczem drugiej rundy.

Reklama

O ciąży poinformowała w mediach społecznościowych kilka dni po tym, jak ogłosiła, że nie zagra w tegorocznym Australian Open.

"Nie mogę się doczekać, żeby wrócić na kort, ale oto mała aktualizacja mojego życia w 2023 roku. Ostatnie kilka lat było interesujące, delikatnie mówiąc, ale uważam, że najbardziej wymagający okres w życiu może być największą zabawą. Miesiące, które spędziłam z dala od sportu naprawdę pozwoliły mi na nowo pokochać i docenić grę, której się poświęciłam. Zdaję sobie sprawę z tego, że życie jest krótkie i nie należy niczego brać za pewnik, każdy dzień jest błogosławieństwem i przygodą. Wiem, że mam na co czekać w przyszłości. Jedną z tych rzeczy jest obserwowanie, jak moje dziecko ogląda mój mecz i mówi +To moja mama+" - napisała do fanów.

Tenisistka dodała, że zamierza zagrać w Australii w 2024 roku.

Reklama

Osaka ostatni turniej wielkoszlemowy wygrała właśnie w Australii w 2021 roku. Później nie wystąpiła we French Open i Wimbledonie. Po porażce w trzeciej rundzie US Open 23-letnia wtedy Osaka powiedziała ze łzami w oczach, że "zrobi sobie przerwę od tenisa". Wcześniej przyznawała kilka razy, że nie radzi sobie najlepiej z wyzwaniami psychicznymi, co było powodem jej nieobecności w Paryżu i Londynie. Do gry wróciła na początku stycznia ubiegłego roku.

Zwyciężczyni czterech turniejów wielkoszlemowych i była liderka rankingu WTA zajmuje obecnie 47. miejsce w tym zestawieniu.