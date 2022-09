Naomi Osaka nie przystąpiła do meczu z Brazylijką Beatriz Haddad Maią w drugiej rundzie turnieju WTA w Tokio. "To był i zawsze będzie dla mnie specjalny turniej. Żałuję, że nie mogłem dzisiaj stanąć na korcie, ale moje ciało mi na to nie pozwala" - oświadczyła japońska tenisistka.

W pierwszej rundzie Osaka rywalizowała z Australijką Darią Saville, która po 10 minutach gry zerwała więzadło krzyżowe w kolanie. Była liderka coraz niżej w rankingu WTA W ostatnich czterech edycjach turnieju w Tokio Japonka trzykrotnie docierała do finału. Dziękuję za całe wsparcie w tym tygodniu i do zobaczenia w przyszłym roku - oznajmiła japońska tenisistka. Obecny sezon nie jest udany dla Osaki, która zmaga się z kontuzjami. W tym roku nie uczestniczyła w Wimbledonie. Ponadto odpadła w pierwszej rundzie French Open i US Open. W Paryżu przegrała z Amandą Anisimową, a w Nowym Jorku musiała uznać wyższość Danielle Collins. Zwyciężczyni czterech turniejów wielkoszlemowych i była liderka rankingu WTA zajmuje obecnie 48. miejsce w tym zestawieniu.