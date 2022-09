Saville upadła na kort z bólu po uderzeniu forhendem przy swoim pierwszym serwisie na kortach Ariake Coliseum. W tym momencie broniąca tytułu, ale nierozstawiona Osaka, która zajmująca 48. miejsce w świecie, prowadziła 1:0.

Turniej w stolicy Japonii odbył się po raz pierwszy od 2019 roku, po dwuletniej przerwie związanej z pandemią COVID-19.

Czuję się teraz naprawdę źle z powodu tego, jak to się skończyło. Jestem niedysponowana przez większość roku, więc chciałam zagrać, żeby ludzie klaskali dla niej, ponieważ jest naprawdę dobrą zawodniczką - podsumowała Osaka.

Jej kolejną rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia.

Japonka to triumfatorka Australian Open z 2019 i 2021 roku i US Open z 2018 i 2020. Jednak wiosną ubiegłego roku podupadło jej zdrowie psychiczne i Japonka nie jest w stanie wrócić do dawnej formy.

W tegorocznej edycji Wielkiego Szlema w Nowym Jorku Osaka już w pierwszej rundzie przegrała z rozstawioną z numerem 19. Amerykanką Danielle Collins w dwóch setach.