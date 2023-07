"Mój zespół złożył wniosek na czas, ale niestety został odrzucony. W zeszłym roku bardzo podobało mi się to miejsce i nie mogę się doczekać powrotu w 2024! Teraz robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przygotować się do amerykańskich turniejów. Do zobaczenia w Waszyngtonie!" - napisała Rosjanka.

22-letnia Potapowa w światowym rankingu klasyfikowana jest na 24. miejscu, tuż przed Magdą Linette. Pochodząca z Saratowa zawodniczka pięciokrotnie grała w finałach turniejów WTA, zdobywając dwa tytuły. W lutym wygrała w Linzu, a w 2022 roku w Stambule.

To nie pierwsza rosyjska tenisistka, która ma problemy z podróżowaniem po Europie. W kwietniu polskie linie lotnicze LOT odmówiły odprawienia Witaliji Djaczenko (250. w WTA) ze względu na jej obywatelstwo. Zawodniczka planowała udział w turnieju na Korsyce, a jej trasa z Kairu wiodła przez Warszawę.

Djaczenko próbowała także skorzystać z samolotu Lufthansy, ale tam również nie sprzedano jej biletu, tłumacząc to koniecznością wjazdu do strefy Schengen tylko przez Hiszpanię, która wydała jej wizę.