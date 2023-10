W pierwszym secie Hurkacz przełamał Lajovica i prowadził już 4:1. Jednak Serb zdołał odrobić straty i doszło do tie-breaka, w którym zwyciężył Polak. Druga partia była wyrównana do stanu 3:3. Później Hurkacz wygrał trzy gemy z rzędu.

Reklama

Wrocławianin zajmuje 11. miejsce w rankingu ATP, a czekający w drugiej rundzie Struff jest 27. Oba dotychczasowe ich pojedynki wygrał Niemiec.

Hurkacz zajmuje także 11. pozycję w klasyfikacji Race to Turin, która wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters. W ubiegłym tygodniu w Tokio miał szansę, by zmniejszyć stratę do rywali, jednak odpadł w pierwszej rundzie.

Reklama