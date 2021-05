Na początek Grigorij Łaguta tuż po starcie najechał na wewnętrzny krawężnik, co wytrąciło go z rytmu jazdy i spowodowało uślizg. W powtórce popularny „Grisza” gonił prowadzącego Przemysława Pawlickiego i ostatecznie przyjechał przed nim.

Świetnie zaprezentował się w biegu młodzieżowym Mateusz Bartkowiak. Mimo przegranego startu junior GKMu obronił miejsce przy krawężniku w pierwszym łuku i na prostej przeciwległej objął prowadzenie, mijając Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka. O punkty do samej mety walczył jeszcze jego kolega Denis Zieliński, ale bez powodzenia.

Trzeci bieg udało się przeprowadzić dopiero za trzecim razem. Najpierw sędzia przerwał wyścig z uwagi na nierówny start i dał ostrzeżenie Krzysztofowi Buczkowskiemu. W powtórce wzięty w kleszcze Kenneth Bjerre zanotował uślizg. Dopiero trzecia odsłona przyniosła spodziewane emocje. Spod taśmy jak z procy wystrzelił „Buczek”, ale już na wyjściu z drugiego łuku po szerokiej skutecznie zaatakował go Nicki Pedersen. Bjerre na trasie uporał się z Mikkelem Michelsenem i niewiele zabrakło mu by minać także Buczkowskiego. Do rozstrzygnięcia, kto był drugi, konieczne były telewizyjne powtórki.

Chwilę później Dominik Kubera skutecznie zablokował Romana Lakhbauma robiąc miejsce dla swojego kolegi z pary, Lamparta. Po wygranej 5:1 żużlowcy Motoru Lublin prowadzili po czterech biegach 14:10.

Mocnym uderzeniem rozpoczęli drugą serię miejscowi. Fenomenalnie spod taśmy wyszedł Jarosław Hampel, ale najpierw, po zaciętej walce wyprzedził go Bjerre, a tuż przed metą to samo zrobił Paweł Miesiąc. Podwójna wygrana „Gołębi” dawała remis w spotkaniu 15:15. Po kolejnych emocjach i wykluczeniu Łaguty miejscowi po raz pierwszy w tym spotkaniu objęli prowadzenie (19:17). Przewaga dwóch punktów gospodarzy utrzymywała się także po 10 odsłonach. Cztery kolejne biegi kończyły się remisami 3:3, emocji nie brakowało. Swój 900. start w rozgrywkach ligowych zwycięstwem okrasił Przemysław Pawlicki, a fenomenalną walkę o wygraną stoczyli Duńczycy Bjerre i Michelsen. Po 10 wyścigach GKM prowadził z Motorem 31:29.

Przewagę w meczu „Gołębie” powiększyły w 11. odsłonie. Bjerre i Pawlicki wygrali 4:2 z Łagutą i Kuberą. Przed biegami nominowanymi dopadł ich jednak pech. Niepokonany do tej pory Nicki Pedersen wjechał w taśmę. „Koziołki” skrzętnie to wykorzystały i mimo ostrzeżenia dla Hamplela, popularny „Mały” wraz Michelsenem wygrali 5:1 z Krakowiakiem i Bartkowiakiem. Dzięki temu na tablicy wyników pojawił się remis 39:39.

Nad Grudziądzem zaczął padać deszcz, a pod taśmą stanęli Pawlicki i Miesiąc oraz Hampel i Łaguta. Na wyjściu z pierwszego łuku było 5:1 dla gości, ale już kilka chwil później grudziądzanie uporali się z Hampelem.

Decydujące o wyniku całego spotkania starcie zakończyło się remisem 3:3. Mimo świetnego wyjścia spod taśmy żużlowców Motoru, szybko z Buczkowskim uporali się Bjerre i Pedersen. To oznaczało, że oba zespoły podzieliły się punktami.

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin 45:45

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: Kenneth Bjerre 12 (1,3,3,3,2), Przemysław Pawlicki 10 (2,2,3,1,2), Nicki Pedersen 10 (3,3,3,t,1), Paweł Miesiąc 5 (0,2,t,2,1), Mateusz Bartkowiak 5 (3,1,0,1,0), Norbert Krakowiak 2 (1,0,1), Roman Lakhbaum 1 (1,-,-,-), Denis Zieliński 0 (0,0,0)

Motor Lublin: Grigorij Łaguta 10 (3,w,2,2,3), Mikkel Michelsen 10 (0,3,2,2,3), Krzysztof Buczkowski 8 (2,2,1,3,u), Jarosław Hampel 7 (1,1,2,3,0), Wiktor Lampart 5 (2,2,1), Dominik Kubera 4 (3,0,1,0), Mateusz Cierniak 1 (1,0,0)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 3. wyścigu Nicki Pedersen - 66,55 s.

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa).

Wyniki meczów 6. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin 45:45

Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 54:36

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-16:

eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częstochowa (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów (19.15)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Moje Bermudy Stal Gorzów 4 4 0 0 202-158 8 +44

2. Motor Lublin 5 3 1 1 230-220 7 +10

3. Fogo Unia Leszno 4 3 0 1 192-168 6 +24

4. eWinner Apator Toruń 4 2 0 2 188-172 4 +16

5. Betard Sparta Wrocław 4 2 0 2 185-174 4 +11

6. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 5 1 1 3 202-247 3 -45

7. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 1 0 3 169-191 2 -22

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 6 1 0 5 251-289 2 -38

Mecze w następnej kolejce

2021-05-28:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń

2021-05-30:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno