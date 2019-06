Kubica z Williamsem związany jest kontraktem do końca obecnego sezonu. W umowie jest klauzula pozwalająca przedłużyć ją o kolejny rok. Jednak w tej chwili nie wiadomo, czy Kubica i jego sponsor będą chcieli z niej skorzystać. Wszystko przez maszynę, którą ściga się Polak. Nie daje mu ona żadnych szans na podjęcie rywalizacji z innymi kierowcami. Jeśli w tej materii nic się nie zmieni do przyszłego sezonu, to Kubica i Orlen raczej nie będą kontynuować współpracy z Williamsem.

Prezes Orlenu na razie niczego nie wyklucza, ani zmiany barw, ani pozostania w brytyjskim zespole. "Wszystkie możliwości wchodzą w grę" - powiedział w "Newsroomie" Daniel Obajtek.

Szef polskiego koncernu naftowego chce, by Kubica jeździł lepszym autem i mógł konkurować z rywalami. Dlatego pod uwagę brana jest też przeprowadzka do innej stajni. "Będzie to zadanie trudne, ale nie niemożliwe" - stwierdził Obajtek.