W polskiej ekipie najlepiej spisywał się Bartosz Zmarzlik, który w sześciu startach zdobył 17 punktów. Maksym Drabik w trzech uzyskał cztery, a Maciejowi Janowskiemu również w trzech biegach nie udało się zdobyć żadnego punktu.

Równie skuteczny jak Drabik był w sobotę tylko reprezentatnt gospodarzy Emil Sajfutdinow. 16 punktów zdobył Australijczyk Jason Doyle.\

Na półmetku zawodów różnice w czołówce są minimalne. Australijczycy mają 23 pkt, Rosjanie 22, Polacy 21, a Duńczycy 19. W ostatnim wyścigu groźnie wyglądający upadek miał Janowski, który został przewrócony przez Szweda Filipa Hjelmlanda. Polak o własnych siłach wrócił do parku maszyn, ale w powtórce zastąpił go Drabik.

To druga edycja zawodów po nazwą Monster Energy FIM Speedway of Nations. Żużlowcy rywalizują przez dwa dni. Zespół, który po sobotnim i niedzielnym ściganiu będzie miał najwięcej punktów awansuje do finału, a ekipy z pozycji dwa i trzy stoczą pojedynek barażowy, którego zwycięzca także pojedzie o złoto.

Na każdy zespół składa się dwóch zawodników i rezerwowy. Jeden z nich nie może mieć więcej niż 21 lat i musi wystąpić przynajmniej raz w każdym turnieju finałowym. W przypadku Polski jest to Drabik.

Pierwsza edycję przed rokiem we Wrocławiu wygrali Rosjanie, biało-czerwoni zdobyli brązowy medal.

Wyniki po pierwszym dniu: 1. Australia 23 pkt Jason Doyle 16, Max Fricke 5, Jaimon Lidsey 2 2. Rosja 22 Emil Sajfutdinow 17, Artiom Łaguta 4, Gleb Czugunow 1 3. Polska 21 Bartosz Zmarzlik 17, Maksym Drabik 4, Maciej Janowski 0 4. Dania 19 Leon Madsen 13, Fredrik Jakobsen 4, Niels Kristian Iversen 2 5. Szwecja 16 Fredrik Lindgren 9, Peter Ljung 7, Filip Hjelmland 0 6. Niemcy 14 Kai Huckenbeck 9, Erik Riss 5, Lukas Fienhage 0 7. Wielka Brytania 10 Craig Cook 6, Chris Harris 2, Robert Lambert 2