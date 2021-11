W 2021 roku Kubica jako zawodnik rezerwowy wystąpił w dwóch wyścigach w barwach Alfy Romeo Racing Orlen. W Grand Prix Holandii zajął 15. miejsce, a w Grand Prix Włoch - 14.

Jak poinformował Obajtek, Kubica w przyszłym roku - podobnie jak w tym - będzie startował także w wyścigach długodystansowych.

Blisko 37-letni Kubica jest pierwszym w historii i jedynym Polakiem startującym w Formule 1, w której zadebiutował w Grand Prix Węgier w 2006 roku. Startując w zespole BMW Sauber w czerwcu 2008 podczas odniósł jedyne zwycięstwo, wygrywając wyścig o Grand Prix Kanady w Montrealu.

W 2010 roku przeniósł się do zespołu Renault. Jego karierę przerwał poważny wypadek we włoskim rajdzie Ronde di Andora w 2011 roku. W 2018 roku powrócił do Formuły 1 i został kierowcą rezerwowym i rozwojowym zespołu Williams. Od 2020 taką samą funkcję pełni w Alfa Romeo Racing, którego sponsorem został Orlen. W 2020 w barwach Orlen Team ART startował w serii wyścigowej DTM. Od 2021 w barwach belgijskiego teamu WRT startuje w wyścigach długodystansowych European Le Mans Series.