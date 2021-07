Poszukiwany przez policję ciężarowiec z Ugandy pozostawił list, w którym poinformował, że chce mieszkać i pracować w Japonii, ponieważ w ojczyźnie ma zbyt trudne warunki do życia. Zawodnik nie zakwalifikował się do igrzysk, miał wrócić do kraju, ale... zaginął.

Od piątku Julius Ssekitoleko jest poszukiwany przez policję. Przebywał na zgrupowaniu z reprezentacją kraju w Izumisano w prefekturze Osaka. Ponieważ nie wywalczył olimpijskiej nominacji miał we wtorek wrócić do Afryki. Igrzyska w Tokio rozpoczną się w piątek. O całej sprawie poinformował rzecznik prasowy japońskiego rządu, a także telewizja NHK. Media podają, że ostatni raz był widziany na stacji kolejowej, gdzie kupił bilet do Nagoi. Reprezentacja Ugandy przyleciała do Japonii prawie miesiąc temu jako jedna z pierwszych. Udała się od razu na zgrupowanie do Izumisano w prefekturze Osaka. Dwóch członków ekipy, mimo zaszczepienia, miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dlatego cała kadra została poddana izolacji. W zeszłym tygodniu Ugandyjczycy dostali pozwolenie na wznowienie treningów. Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca i zakończą 8 sierpnia.