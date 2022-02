Polska w hokeju nigdy nie była światową potęga, ale przez wiele lat biało-czerwoni brali udział w najważniejszych turniejach. Na zimowych igrzyskach Polacy startowali trzynaście razy, lecz po raz ostatni w 1992 r., zajmując jedenaste miejsce. Niestety od igrzysk w Albertville minęło już 30 lat. Na kolejny występ przyjdzie nam jeszcze poczekać. I to na pewno sporo czasu. Nic nie wskazuje, by sytuacja w polskim hokeju szybko uległa zmianie. Utalentowani zawodnicy są, ale to nie jest sport indywidualny. By zbudować mocną drużynę potrzeba nowoczesnych obiektów, a ich nie ma i się nie buduje. Krótko podsumowując brakuje zaplecza infrastrukturalnego, organizacyjnego i przede wszystkim finansowego - mówi były gwiazdor ligi NHL.

W Pekinie zabraknie nie tylko polskich hokeistów. Do Chin nie przylecieli też zawodnicy z najlepszej ligi na świecie. Koronawirus mocno namieszał w terminarzu NHL i jej władze zdecydowały, że nie mogą pozwolić sobie na przerwę w rozgrywkach i zwolnić zawodników na turniej, który odbędzie się w Pekinie. To na pewno wielka strata. Poziom rywalizacji będzie zdecydowanie niższy, co nie znaczy, że zabraknie emocji - podkreśla Czerkawski.

Według byłego hokeisty reprezentacji Polski mimo braku graczy z NHL faworyci do medali się nie zmienili. Przed czterema laty w hokeju na lodzie mężczyzn na igrzyskach w Pjongczangu wygrała reprezentacja Rosji. Na podium znaleźli się też Niemcy i Kanadyjczycy. Kto w Pekinie sięgnie po medale? Stawiam, że rozstrzygną to między sobą Kanadyjczycy, Szwedzi, Czesi, Finowie i Rosjanie. Ciekaw jestem jak zaprezentują się Amerykanie. Może okażą się "czarnym koniem" jak Niemcy cztery lata temu. Ciężko przewidzieć w obecnej sytuacji komu przypadnie złoto. To w dużej mierze będzie zależało od koronawirusa. Kilka absencji w składzie jednych czy drugich może zdecydować o końcowym wyniku niejednego meczu - uważa nasz rozmówca.

Terminarz:

grupa A

10 lutego 2022 (czwartek), godz. 14.10: Stany Zjednoczone - Chiny

10 lutego 2022 (czwartek), godz. 14.10: Kanada - Niemcy

12 lutego 2022 (sobota), godz. 5.10: Kanada - Stany Zjednoczone

12 lutego 2022 (sobota), godz. 9.40: Niemcy - Chiny

13 lutego 2022 (niedziela), godz. 14.10: Chiny - Kanada

13 lutego 2022 (niedziela), godz. 14.10: Stany Zjednoczone - Niemcy

grupa B

9 lutego 2022 (środa), godz. 9.40: Olimpijczycy z Rosji - Szwajcaria

9 lutego 2022 (środa), godz. 9.40: Czechy - Dania

11 lutego 2022 (piątek), godz. 5.10: Dania - Olimpijczycy z Rosji

11 lutego 2022 (piątek), godz. 9.40: Czechy - Szwajcaria

12 lutego 2022 (sobota), godz. 14.10: Olimpijczycy z Rosji - Czechy

12 lutego 2022 (sobota), godz. 14.10: Szwajcaria - Dania

grupa C

10 lutego 2022 (czwartek), godz. 5.10: Szwecja - Łotwa

10 lutego 2022 (czwartek), godz. 9.40: Finlandia - Słowacja

11 lutego 2022 (piątek), godz. 9.40: Szwecja - Słowacja

11 lutego 2022 (piątek), godz. 14.10: Łotwa - Finlandia

13 lutego 2022 (niedziela), godz. 5.10: Słowacja - Łotwa

13 lutego 2022 (niedziela), godz. 9.40: Finlandia - Szwecja

baraże o ćwierćfinał

15 lutego 2022 (wtorek), godz. 5.10: baraż o ćwierćfinał 1

15 lutego 2022 (wtorek), godz. 5.10: baraż o ćwierćfinał 2

15 lutego 2022 (wtorek), godz. 9.40: baraż o ćwierćfinał 3

15 lutego 2022 (wtorek), godz. 14.10: baraż o ćwierćfinał 4

ćwierćfinały

16 lutego 2022 (środa), godz. 5.10: ćwierćfinał 1

16 lutego 2022 (środa), godz. 7.00: ćwierćfinał 2

16 lutego 2022 (środa), godz. 9.40: ćwierćfinał 3

16 lutego 2022 (środa), godz. 14.30: ćwierćfinał 4

półfinały

18 lutego 2022 (piątek), godz. 5.10: półfinał 1

18 lutego 2022 (piątek), godz. 14.10: półfinał 2

mecz o 3. miejsce

19 lutego 2022 (sobota), godz. 14.10

finał

20 lutego 2022 (niedziela), godz. 5.10