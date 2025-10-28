152 sędziów obstawiało wyniki i inne zdarzenia

Prezes TFF, Ibrahim Haciosmanoglu przekazał, że dochodzenie federacji - oparte na danych z instytucji państwowych - wykazało, iż 371 z 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie. 152 z nich aktywnie brało udział w zakładach, obstawiających wyniki i inne zdarzenia.

Jako federacja zaczęliśmy od uporządkowania własnego podwórka. Wśród osób, u których stwierdzono konta bukmacherskie, było m.in. siedmiu sędziów najwyższego szczebla i 15 asystentów - ogłosił Haciosmanoglu na konferencji prasowej w Stambule.

Rekordzista obstawił 18 227 zdarzeń

Jak dodał, niektórzy arbitrzy zawierali „oszałamiającą liczbę zakładów”. Jeden miał obstawiać 18 227 razy, a 42 sędziów zawarło ponad 1000 zakładów na mecze piłkarskie. Byli i tacy, którzy obstawili tylko raz.

Wszystkie przypadki zostaną skierowane do Komisji Dyscyplinarnej i sędziowie poniosą kary zgodnie z naszymi przepisami – zaznaczył i wyjaśnił, że zgodnie z tureckim prawem dochodzenie w podobnych sprawach może obejmować pięć ostatnich lat.

Arbitrom grozi całkowite wykluczenie z futbolu

Arbitrom, na podstawie kodeksu dyscyplinarnego TFF, za obstawiania meczów piłki nożnej grożą kary zawieszenia od trzech miesięcy do roku, a w szczególnych przypadkach nawet całkowite zakazanie działalności w futbolu.