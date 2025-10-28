Bramkarz Interu rzucił się na ratunek poszkodowanemu

Martinez nie miał czasu na reakcję i nie zdążył uniknąć zderzenia ze starszym mężczyzną. Golkiper Interu od razu wyskoczył z pojazdu. Rzucił się, by pomoc poszkodowanemu. Według świadków zdarzenia klubowy kolega Piotra Zielińskiego był bardzo poruszony całym zdarzeniem.

Mężczyzna zmarł na miejscu

Na miejscu wypadku pojawiły niemal natychmiast pojawiły się helikopter, karetka pogotowia i policja. Mimo niezwłocznej akcji ratunkowej nie udało się utrzymać 81-latka przy życiu. Obrażenia odniesione w na skutek wypadku były zbyt rozległe i poważne. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Inter na 4. miejscu w Serie A

Inter po ośmiu rozegranych kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli włoskiej Serie A. Do prowadzącego Napoli traci trzy punkty. W najbliższej serii gier piłkarz z Mediolanu zmierzą się na własnym boisku z Fiorentiną. Początek meczu w środę 29 października o godz. 20.45.