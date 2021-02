O swojej walce o zdrowie, o nadziejach i rozczarowaniach związanych z próbą powrotu do sportu Vlasic opowiedziała w specjalnym liście do „przyjaciół lekkiej atletyki i kibiców”. Przyznała, że bardzo liczyła, że znów będzie rywalizowała z najlepszymi, ale okazało się to niemożliwe. „Jestem dumna z kariery, ale to już koniec” – podsumowała zawodniczka, której trenerem był ojciec Josko Vlasic.

Pochodząca ze Splitu 37-letnia Vlasic zdobyła m.in. srebro igrzysk w Pekinie (2008 rok) i brąz w Rio de Janeiro (2016), dwa tytuły mistrzyni świata (2007, 2009), srebro MŚ (2011, 2015) oraz złoto ME (2010).

Jej rekord życiowy wynosi 208 cm i to jest drugi wynik w historii tej konkurencji; od 1987 roku rekord świata należy do Bułgarki Stefki Kostadinowej - 209 cm. Aż 165 razy (w 106 konkursach) Chorwatka pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości dwóch metrów. Wybierana była najlepszą lekkoatletką globu i kontynentu.