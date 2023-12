Zachowanie Kamińskiego spotkało się z wieloma komentarzami. W rozmowie z eurosport.pl ocenił je też Kozakiewicz.

Kozakiewicz oburzony zachowaniem Kamińskiego

Widziałem to, niestety. Po pierwsze - uśmiałem się doszczętnie. Po drugie - byłem wkurzony, absolutnie wkurzony, że tego gestu Kamiński używa do takich celów. To człowiek prawomocnie skazany, który powinien iść do więzienia. Skoro ten gest nazywa się "Gestem Kozakiewicza", to Kamiński skalał moje nazwisko, tak to odbieram - powiedział Kozakiewicz.

Reklama

Z tym, co zrobił Kamiński, absolutnie się nie zgadzam. Protestuję. Pokazuje znak V, czyli co, jakie zwycięstwo odniósł, nad kim? A wała pokazuje polskiemu, demokratycznie wybranemu rządowi. Dla mnie to tragedia, jakiś objaw paranoi tego człowieka - dodał legendarny skoczek o tyczce.

Kamiński skazany na dwa lata więzienia

Kamiński wykonał "gest Kozakiewicza" w związku z wygaszeniem mu mandatu przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Decyzja lidera Polski 2050 to następstwo prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał Kamińskiego w związku z tzw. aferą gruntową.

Polityk PiS został skazany na karę dwóch lat bezwzględnego więzienia. Sąd orzekł wobec byłego szefa MSWiA i jego zastępcy Macieja Wąsika także zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach publicznych przez 5 lat.