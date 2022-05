W poniedziałek 28-latek z Wrocławia awansował ze 112. miejsca OWGR (Official World Golf Ranking). Klasyfikację otwiera Amerykanin Scottie Scheffler, drugi jest Hiszpan Jon Rahm, a trzeci Cameron Smith z Australii.

Reklama

W rankingu DP World Tour prowadzi Rory McIlroy z Irlandii Północnej, przed Norwegiem Viktorem Hovlandem i Justinem Thomasem z USA.

Trzecie miejsce w Holandii oznacza dla Meronka także prawo startu w wielkoszlemowym The Open (14-17 lipca na the Old Course w St. Andrews), a urosły również szanse na awans do czerwcowego US Open, który odbędzie się w the Country Club w Brookline. To właśnie w zeszłorocznym amerykańskim majorze Meronk zaliczył swój debiut w zawodach najwyższej golfowej wagi.

W czwartek najbardziej utytułowany polski golfista rozpocznie udział w kolejnym etapie DP World Tour - turnieju Porsche European Open, który odbędzie się w Hamburgu - miejscu urodzenia Meronka.