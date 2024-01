Mieszkania, pieniądze, obrazy i diamenty dla polskich sportowców

Nowym sponsorem PKOl została firma Profbud i to właśnie ona ufunduje złotym medalistom olimpijskim nagrody specjalne. Za zwycięstwo w konkurencjach indywidualnych będą to mieszkania dwupokojowe, w sportach od dwóch do siedmiu osób jednopokojowe - przyznał Radosław Piesiewicz, prezes PKOl.

Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie znajdą się mieszkania dla mistrzów olimpijskich.

Myślę, że za dwa miesiące będziemy mogli pokazać miejsce, w którym będzie realizowane to przedsięwzięcie. To nie będzie typowa inwestycja, ona będzie bardzo powiązana ze sportem, z wieloma rzeczami, o których nie chcę teraz mówić. Myślę, że to jest projekt wyjątkowy nie tylko na skalę Polski, ale również światową - dodał prezes Grupy Profbud Paweł Malinowski.

Na tym nie koniec. Dokładamy jeszcze 250 tysięcy złotych dla złotych medalistów, także obraz, diament i wycieczkę. Za srebrny medal 200 tysięcy, a także obraz, diament i wycieczka, za brązowy 150 tysięcy złotych i również obraz, diament oraz wycieczka - wyliczał Piesiewicz.

W przypadku zdobycia dwóch medali nagrody rzeczowe nie ulegają jednak podwojeniu, ale premia finansowa tak.

Nagrody otrzymają również trenerzy

Dla przedstawicieli sportów zespołowych przewidziano dwa miliony złotych do podziału za złoty medal, półtora za srebrny i milion za brązowy. Każdy z członków drużyny może też liczyć na diament, obraz i voucher na wakacje.

Nagrody czekają też na trenerów. Za złoty medal dostaną 100 tysięcy złotych, za srebrny 75 tysięcy, za brązowy 50 tysięcy plus obraz, diament i wycieczka - zakończył Piesiewicz.

W 2021 roku w Tokio polscy sportowcy zdobyli 14 medali, w tym cztery złote.

Ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zaplanowano na 26 lipca. Rywalizacja sportowców w niektórych dyscyplinach rozpocznie się dwa dni wcześniej. 11 sierpnia wyłonieni zostaną ostatni medaliści i zgaśnie znicz.