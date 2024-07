Nie miałem dużo czasu. Zadzwoniłem do żony, a ona powiedziała: "Nie chcę, żebyś podjął pochopną decyzję". Zdecydowałem się na zabieg mając w perspektywie udaną rekonwalescencję, a po niej start w igrzyskach olimpijskich- powiedział australijskiemu nadawcy 7NEWS. Stacja pokazała materiał filmowy przedstawiający Dawsona noszącego czarną osłonę ochronną na palcu.

Reklama

Komentarz trenera

Trener australijskiej drużyny pochwalił gracza za odwagę i zaangażowanie, przyznając jednocześnie, że nie jest pewien, czy on zrobiłby to samo. Matt tak postanowił. To nie była sprawa, w której trener może decydować za zawodnika - dodał Colin Batch.

Australia zagra najpierw z Argentyną

27 lipca Australijczycy w pierwszym meczu turnieju w Paryżu zmierzą się w grupie B z mistrzami olimpijskimi z Rio de Janeiro Argentyńczykami. Ich rywalami są także Belgia, Irlandia i Nowa Zelandia. Dawson startował także w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.